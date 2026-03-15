أمطار غزيرة تتعدى 70 ملم مرفوقة بتساقط البرد إلى غاية الاثنين

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا. بكميات قد تتعدى 70 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

وأشارت المصلحة ذاتها، إلى أن صلاحية النشرية بداية من الساعة 18:00 إلى غاية يوم غد الإثنين على الساعة 15:00. وهذا في كل من ولايات تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة.

كما توقع ديوان الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بكميات الأمطار المتوقعة تصل إلى 30 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. وصلاحية النشرية بداية من الساعة الواحدة من صبيحة غد الإثنين إلى غاية منتصف النهار. في كل من ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس.

ونبهت المصلحة من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا. بكميات الأمطار المتوقعة تتعدى 60 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من الساعة الواحدة من صبيحة الإثنين إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة الثلاثاء. في كل من عنابة، الطارف، قسنطينة، قالمة، باتنة، خنشلة، أم البواقي، سوق أهراس، تبسة.

وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بكميات الأمطار المتوقعة تصل إلى 30 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. وتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد. في ولايات تلمسان، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، سعيدة.