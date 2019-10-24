أمطار غزيرة تتعدى 80 ملم في هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار غزيرة على 10 ولايات شرقية من الوطن.

وذكرت المصلحة، في نشرية خاصة، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من الطارف، سكيكدة، عنابة، الطارف.

وجاء في النشريةذاتها أن الأمطار في هذه الولايات ستتعدى 80 ملم محليا، وهي مرتقبة إلى غاية منتصف نهار يوم غد الجمعة.

ووضع الديوان نشرية أخرى، تحذير تتعدى فيه كمية الأمطار 40 ملم، في بجاية، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس.

وأضافت المصلحة، ان الأمطار مرتقبة من الثالثة بعد الزوال إلى غاية الثالثة بعد الزوال من يوم غد الجمعة.