أمطار غزيرة تجتاح المناطق الشمالية حتى يوم الثلاثاء

ترتقب مصالح الأرصاد الجوية، مساء اليوم، دخول اضطراب جوي نشيط يمسّ المناطق الشمالية ليخصّها بأمطار رعدية تكون غزيرة محليا بكميات تصل 30 ملم.

ويتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية استمرار تساقط الأمطار إلى غاية الثلاثاء المقبل، مع انخفاض في الحرارة لتتراوح بين 15 و 20 درجة.

هذا الاضطراب الجوي سيمسّ في بداية نشاطه المناطق الغربية والوسطى للوطن، حيث سينتهي يوم الإثنين المقبل ويخصّ الولايات التالية:

وهران، تلمسان، عين تيموشنت، معسكر، غليزان، النعامة، الأغواط، البيّض، سعيدة، الشلف، العاصمة، تيبازة، عين الدفلى، تيارت، تيسمسيلت، بومرداس، المدية، الجلفة وتيزي وزو.

لينتقل هذا الاضطراب الجوي المحسوس إلى شرق البلاد بداية من مساء غد الأحد وينتهي يوم الثلاثاء المقبل، وهذا على كل من الولايات التالية:

المسيلة، باتنة، بسكرة، خنشلة، تبسة، عنابة، الطارف، قالمة، أم البواقي، قسنطينة وجنوب ولاية سطيف .

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فإن هذا الاضطراب الجوي سيكون مصحوبا بانخفاض محسوس في درجات الحرارة بداية من نهار اليوم السبت.

وسوف تعرف السواحل الغربية والوسطى درجات حرارة في حدود 20 درجة، فيما لن تتعدى الحرارة 15 درجة على المناطق الداخلية.