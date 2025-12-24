أمطار غزيرة تصل إلى 40 ملم في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 40 ملم محليا. بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم غد الخميس.

وأشارت المصلحة ذاتها، إلى ان الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من عين تموشنت ووهران.

كما حذّرت في نشرية أخرى من تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 30 ملم محليا. بداية من الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية السادسة من صبيحة يوم غد الخميس. وهذا في تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، تيارت والنعامة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور