أمطار غزيرة تصل إلى 60 ملم وبرد بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، في نشرية خاصة، من تساقط امطار رعدية مرفوقة ببرد. حيث ستتراوح كمية الأمطار بين 20 إلى 30 ملم بداية من السادسة مساء اليوم إلى غاية فجر يوم الغد الخميس.

أما الولايات المعنية بالأمطار الرعدية الغزيرة، هي كل من وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة. البليدة، بومرداس، معسكر، غليزان، عين الدفلى، المدية.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية أخرى، حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد. وستتراوح كمية الأمطار بين 30 إلى 50 ملم. وقد تتعدى 60 ملم محليا، بداية من منتصف نهار الخميس إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم الجمعة على الأقل.

أما الولايات المعنية بالأمطار هي تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البويرة، سطيف، ميلة. قسنطينة، قالمة، سوق اهراس.

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