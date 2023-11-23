أمطار غزيرة تصل إلى 80 ملم ورياح وزوابع رملية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من استمرار الاضطراب الجوي، المحمول، بأمطار رعدية غزيرة، ورياح قوية وزوابع رملية.

كما أشارت المصلحة ذاتها، في نشرية خاصة لها، إلى أن الأمطار الرعدية تتراوح بين 40 و60 ملم محليا وتصل إلى 80 ملم محليا. وهذا في كل من ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، تيبازة، قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة. وسطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، البليدة، عين الدفلى. أم البواقي، تبسة، باتنة، خنشلة، الوادي. وهذا بداية من السادسة صباحا إلى غاية فجر الجمعة.

في حين، ستشهد بعض الولايات الأخرى، رياح قوية وزوابع رملية بداية من السادسة صباحا إلى غاية فجر الجمعة. وهذا في كل من ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، بومرداس، العاصمة، تيبازة، باتنة، المسيلة، الجلفة. بسكرة، اولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت.