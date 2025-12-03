أمطار غزيرة ثلوج كثيفة ورياح جد قوية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار غزيرة وثلوج كثيفة مع هبوب رياح قوية عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وحذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 50 ملم. وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا من نهار اليوم الأربعاء.

والولايات المعنيةبهذه النشرية هي تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، سعيدة. معسكر، غليزان، تيارت وتيسمسيلت.

وأفادت نشرية خاصة ثانية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 50 ملم و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس.

وهذا على ولايات عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، سطيف. جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية، ستشهد ولايات برج بوعريريج، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة. خنشلة، تبسة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت، ورقلة، الجلفة، الأغواط، غرداية، المنيعة و البيض. تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الخميس.

كما ستعرف بعض الولايات على غرار تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت و البيض، تساقط كثيف للثلوج. بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، هبوب رياح قوية بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية منتصف الليل. على ولايات عين تيموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر النعامة، البيض، سعيدة، تيارت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، غرداية، المنيعة، تقرتن ورقلة، تبسة و بشار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور