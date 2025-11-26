أمطار غزيرة.. ثلوج ورياح قوية غدا الخميس

حذرت مصالح الأرصاد الجوية ، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية على العديد من ولايات الوطن. وهذا بداية من يوم غد الخميس.

وأشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول إلى أن الأمطار تخص ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية. تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، سوق أهراس، البويرة.

أما الرياح فتخص سكيكدة، خنشلة، تبسة، باتنة، المسيلة، أولاد جلال.

كما ستشهد كل من ولايات تبسة، البليدة، المدية، تساقط ثلوج كثيفة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية اليوم الأربعاء سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، برج بوعريريج. الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بحاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، سطيف، البويرة، البليدة، المدية.

وبخصوص الرياح فمن المرتقب أن تشهد كل من الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بسكرة، اليوم الأربعاء.

كما ستشهد كل من خنشلة، المسيلة، الجلفة تساقط ثلوج كثيفة.

