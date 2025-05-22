أمطار غزيرة.. رعود ورياح قوية في هذه الولايات اليوم!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة مرفوقة برعود ورياح قوية على الولايات الداخلية للوطن اليوم الخميس.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار على ولايات باتنة، أم البواقي، تبسة، خنشلة وسوق اهراس.

كما نبّهت من تشكل رعود على ولايات سوق اهراس، ورقلة، الوادي، تيميمون، الأغواط، تقرت. بالإضافة كذلك إلى ولايات المسيلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، إن صالح، باتنة، الجلفة، المنيعة، البيض، المغير، خنشلة، بسكرة، أدرار، النعامة، اولاد جلال.

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