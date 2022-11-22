أمطار غزيرة.. رياح قوية وأمواج تصل 7 أمتار بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من استمرار هبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية في العديد من الولايات. وهذا بداية من اليوم وإلى غاية يوم غد الأربعاء.

كما أشارت النشرية الخاصة، أن الولايات المعنية بالأمطار الغزيرة، هي كل من تيسمسيلت، البويرة، عين الدفلى.

في حين، وضعت المصلحة ذاتها، نشرية خاصة بالرياح، بسرعة تتعدى 90 كلم في الساعة. وهذا إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الثلاثاء.

أما الولايات المعنية، فهي كل من تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، معسكر، غليزان، الشلف. تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، تسمسيلت، تيارت، الجلفة، الأغواط، البيض، والنعامة.

كما حذرت من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 100 كلم في الساعة. وهذا إلى غاية منتصف الليل. وستعلق الأمر بكل من الولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، و الطارف.

أما البحر فسيكون شديد الهيجان، بسبب استمرار هبوب رياح جد قوية بسرعة تتعدى 80 كلم في الساعة. و علو أمواج يتعدى 6 أمتار إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

كما ذكرت النشرية الخاصة، أن السواحل المعنية مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو. مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و القالة.

ومن جهتها، دعت المديرية العامة للحماية المدنية بإتباع التدابير والإجراءات الوقائية. لتجنب الحوادث المنزلية وحوادث المرور المرتبطة بالتقلبات الجوية الناجمة عن الرياح.

ونصحت الحماية المدنية بترتيب وتثبيت الأثاث الحساس القابل للانكسار بفعل الرياح. الاستعانة بوسائل إنارة إضافية للنجدة لا تتطلب التيار الكهربائي على سبيل المثال مصباح يدوي مزود ببطاريات للشحن. حماية العناصر المزودة بالزجاج وذلك بغلق النوافذ والستائر

كما نصحت بالابتعاد عن النوافذ. وضع السيارات و كذا الحيوانات و العتاد الهام الى الملاجئ و المرائب. عدم الاقتراب من البحر خاصة المناطق الصخرية و كذلك البحيرات والمجمعات المائية.