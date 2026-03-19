أمطار غزيرة.. رياح قوية ورعود عبر 19 ولاية غدا الجمعة!

ستشهد الولايات الشمالية للوطن تغيرا في الوضعية الجوية بسبب قدوم إضطراب جوي، محمّل برياح قوية وأمطار رعدية.

وأفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار غزيرة ورعود غدا الجمعة على ولايات تيسمسيلت، تيارت، المدية، الجلفة، المسيلة. أولاد جلال، باتنة، بسكرة، خنشلة، تبسة والوادي.

كما حذّرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية، على ولايات وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، أدرار وبرج باجي مختار. وزوابع رملية على ولايات أدرار وبرج باجي مختار.

