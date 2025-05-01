أمطار غزيرة.. رياح قوية ورعود على 19 ولاية اليوم!

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار غزيرة مرفوقة برعود على الولايات الوسطى والغربية نهار اليوم. بالإضافة كذلك إلى هبوب رياح قوية وزوابع رملية.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار على ولايات تيبازة، الشلف، عين الدفلى، غليزان، معسكر، تيارت، المدية ، الجلفة، البيض النعامة، بشار، وبني عباس. مع تشكل رعود على ولايات سعيدة، سيدي بلعباس، الأغواط.

وسيكون تساقط الأمطار بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية التاسعة ليلا.

أما هبوب الرياح فسيخص ولايات البيض والنعامة، تلمسان وسيدي بلعباس.

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