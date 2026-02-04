أمطار غزيرة.. رياح قوية وزوابع رملية غدا الخميس!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مع رياح قوية على الولايات الشمالية للوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من استمرار تساقط أمطار غزيرة على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف. برج بوعريريج، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، المسيلة.

كما حذرت من هبوب رياح قوية على ولايات

الوادي، المغير، أولاد جلال، بسكرة، تقرت، غرداية، الجلفة، الأغواط، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، البيض، تندوف. مع تشكل زوابع رملية على ولايات الوادي، المغير، أولاد جلال، بسكرة، تقرت، غرداية، الجلفة، الأغواط، النعامة، البيض، تندوف.