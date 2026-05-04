أمطار غزيرة..رياح قوية وزوابع رملية غدا الثلاثاء

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من اضطراب جوي محمل بتساقط أمطار رعدية غزيرة. وهبوب رياح قوية، إضافة إلى زوابع رملية، وهذا يوم غد الثلاثاء.

وأشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية هي كل من تيزي وزو. بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، البويرة، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، الجلفة. تيارت، معسكر، غليزان، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان.

أما هبوب الرياح القوية فهي تخص الوادي، أولاد جلال، الأغواط، غرداية، المنيعة، تندوف.

كما ستشهد ولايات الوادي، المغير، تقرت، الأغواط، غرداية، المنيعة، تندوف، هبوب زوابع رملية.