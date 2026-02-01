أمطار غزيرة..رياح قوية وزوابع رملية غدا الاثنين

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار غزيرة، وهبوب رياح قوية على العديد من ولايات الوطن. وهذا يوم غد الاثنين.

وأشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول باللون الأصفر، إلى تساقط الأمطار يخص كل من ولايات سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان.

وفي تنبيه آخر حذر ديوان الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على كل من ولايات جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس. الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، عين الدفلى. تيسمسيلت، غليزان، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، تيارت، البيض، النعامة، بشار، بني عباس.

كما نبّهت المصلحة نفسها من زوابع رملية على كل من ولايات البيض، النعامة، بشار، بني عباس.

