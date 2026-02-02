أمطار غزيرة..رياح وزوابع رملية غدا الثلاثاء

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وزوابع رملية. وهذا يوم غد الثلاثاء.

وأشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول باللون الأصفر إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من الطارف، عنابة. سكيكدة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، أم البواقي، باتنة، خنشلة، بسكرة.

كما حذر ديوان الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية في كل من الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران. النعامة، البيض، المنيعة، ورقلة، عين صالح، تندوف. وكذا زوابع رملية في النعامة، البيض، المنيعة، ورقلة، عين صالح، تندوف.

