أمطار غزيرة..زوابع رملية ورياح قوية في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه لها من المستوى الأول، من تساقط امطار رعدية غزيرة في العديد من ولايات الوطن.

وحسب ما ذكرته المصلحة ذاتها، فإن الأمطار مرتقبة بداية من اليوم الخميس إلى غاية يوم غد الجمعة.

كما أشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من تبسة، خنشلة، المسيلة، الجلفة، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، أم البواقي، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تمنراست، جانت، عين قزام باتنة.

كما نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من زوابع رملية في كل من بسكرة، المغير، أولاد جلال، الوادي، تقرت، الجلفة، الأغواط. البيض، النعامة، بشار، غرداية، ورقلة، إليزي، تمنراست، جانت، عين قزام.

أما الرياح، فتخص كل من ولايات بسكرة، المغير، أولاد جلال، الجلفة، الأغواط، غرداية، البيض، النعامة .

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ومن جهتها، أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية التي ضربت الولايات الشمالية للوطن منذ ليلة البارحة. مما أدى إلى تشكل سيول جارفة وفيضانات.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، بولاية الجلفة إثر انحراف وانقلاب حافلة بسبب إرتفاع منسوب مياه الواد. خلّف وفاة 3 أشخاص وإصابة 33 شخصا بحالة صدمة وضحية له إصابة بليغة في اليد، بالمكان المسمى قرية أولاد عبيد الله. كما تم إنقاذ شخصين كانوا على متن سيارة عالقة بسبب إرتفاع منسوب مياه واد بالمكان المسمى حي بنات بلكحل.

أما ببلدية الشارف، فقد تم إنقاذ 3 أشخاص كانوا على متن سيارة عالقة بسبب ارتفاع منسوب مياه واد بالمكان المسمى كريرش. وببلدية الإدريسية فقد تم إنقاذ شخصين كانوا على متن سيارة عالقة بسبب ارتفاع منسوب مياه واد بالمكان المسمى واد مطريحة. وأكدت مصالح الحماية المدنية، ليلة أمس وفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة إثر تعرضه لإصابات متعددة. جراء تساقط حبات البرد بالمكان المسمى ضاية الرمل منطقة أم الخشب ببلدية سلمانة افصى جنوب ولاية الجلفة.

وفي ولاية المسيلة، ببلدية بن سرور، تم إخراج 4 سيارات وشاحنة صغيرة بالمكان المسمى قرية الغرابة بسبب فيضانات مياه الواد. وسقوط جدار على أغنام بمنزل بمنطقة اللمبد. تم إنقاذ 10 رؤوس أغنام 08 ماعز ونفوق 43 رأس غنم.

وفي ولاية تيارت، ببلدية زمالة الأمير عبد القادر، إرتفاع منسوب مياه واد طويل ومحاصر 03 أشخاص. وببلدية الفايجة إنقاذ 15 شخص كانو عالقين على متن خيمتين محصورتين بسبب ارتفاع منسوب مياه واد الطويل.

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