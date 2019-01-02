أمطار غزيرة ستعرفها الجزائر لمدة شهر بداية من 15 جانفي

كميات الأمطار ستفوق معدلها الفصلي بـ 85 من المئة

موجات برد وصقيع إلى غاية منتصف الشهر الجاري

من المنتظر أن يستمر الاستقرار الجوي عبر كامل التراب الوطني، مع وجود بعض الأمطار، نهاية الأسبوع، على المناطق الشرقية تكون قليلة الفعالية، فيما تبقى درجات الحرارة منخفضة بسبب موجة البرد القطبية القادمة من إيطاليا، والتي وصلت إلى غاية الجنوب الكبير.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن الأجواء ستكون مستقرة مع تسجيل موجات برد قارصة، خاصة في الفترات الصباحية والمسائية، حيث من المنتظر أن تصل إلى 3 درجات تحت الصفر بالمناطق الجنوبية.

وهذا بسبب موجة الصقيع القادمة من إيطاليا التي دخلت أوروبا، وبعدها إلى الجزائر بكل مناطقها حتى المناطق الجنوبية. وحسب المعلومات، فإن الاستقرار هذا يسمح بتشكل الجليد بسبب عدم وجود أمطار تذيبه، إلى انتظار تغيير الأجواء بداية من منتصف الشهر الجاري.

وتشير المعلومات أيضا إلى أنه وبداية من 15 جانفي، ستعرف الجزائر أمطارا غزيرة لم تشهدها من قبل، حيث تتعدى كمياتها المعدل الفصلي بنسبة 85 من المئة. كما أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة على معدلها الفصلي، وهذا حسب الديوان الوطني للمناخ.

وعلى العموم تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية على المناطق الغربية أجواء صافية على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى التي تميز خاصة المناطق الداخلية والهضاب العليا مع تشكل الجليد فيها خلال الصبيحة.

أما على المناطق الجنوبية، الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا بسحب من النوع العالي على الجنوب الغربي للوطن، في حين على باقي المناطق الجنوبية الأجواء تكون الأجواء صافية على العموم.