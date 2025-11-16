أمطار غزيرة طيلة الأسبوع واضطراب جوي بداية من الخميس

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن قدوم اضطراب جوي بارد ونشيط سيؤثر على المناطق الشمالية للبلاد. وهذا ابتداءً من يوم الخميس 20 نوفمبر. حيث سيخصّ المناطق الغربية والوسطى يوم الخميس، ثم يتجه نحو المناطق الشرقية يوم الجمعة.

وستكون الأمطار أحيانًا في شكل زخات رعدية ومعتبرة محليًا خصوصًا على المناطق الساحلية والقريبة من السواحل. كما ستشهد بعض المناطق تساقط حبات البرد.

ونرتقب أيضًا أولى التساقطات الثلجية على المرتفعات الداخلية للبلاد يومي الجمعة والسبت، وذلك مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

وأفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن العديد من ولايات الوطني ستشهد بداية من المساء إلى نهاية الأسبوع أمطار رعدية جد غزيرة.

وأشارت المصالح ذاتها، إلى أن المناطق المعنية بالأمطار الرعدية الغزيرة هي كل الشمالية، الغربية، الوسطى، الشرقية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن منخفض للضغط الجوي محمل بأمطار غزيرة ستمس صبيحة يوم الاثنين، كل من ولايات وهران، الشلف، تلمسان. تيارت، غليزان، سيدي بلعباس الجلفة المسيلة سعيدة. وتنتقل تدريجيا في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال إلى المناطق الوسطى والشرقية على غرار الجزائر، بجاية، جيجل، قسنطينة، برج بوعريريج، المسيلة، سطيف، سكيكدة، عنابة.

وأشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الأمطار تكون أكثر غزارة واعتبارا في حدود الساعة الثانية بعد الزوال يوم الاثنين. على العاصمة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، البليدة، المدية، الشلف، غليزان. تيارت، المسيلة ، الجلفة. مع بعض التساقطات المطرية على سكيكدة وعنابة.

كما ستشهد الولايات الجنوبية هي الأخرى أمطار بداية من الاثنين في بشار، تيميمون، المنيع، غرداية.

أما يوم الثلاثاء فستكون الأجواء غائمة، كما ستستمر الأمطار الغزيرة في الولايات الشمالية والغربية. وفيما يخص يوم الأربعاء فتوقع ديوان الأرصاد الجوية، تسجيل زخات مطرية.

