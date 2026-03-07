أمطار غزيرة عبر هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الديوان الوطني الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذر تنبيه للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط أمطار معتبرة محليا إلى غاية الساعة 09:00 من صبيحة اليوم السبت.

والولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، البليدة وبومرداس.

وأفاد تنبيه ثان باستمرار تساقط أمطار معتبرة محليا إلى غاية الساعة 15:00 بعد زوال اليوم السبت. وهذا على ولايات المدية، البويرة وتيزي وزو.

كما حذر تنبيه آخر من تساقط أمطار معتبرة محليا بداية من الساعة 21:00 من مساء اليوم السبت. لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد، على ولايات عين الدفلى، تيسمسيلت، الشلف، غليزان ومعسكر.

