أمطار غزيرة على المناطق الشمالية حتى ظهيرة الغد

أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية، إلى غاية ظهيرة يوم غد الأحد.

وحسب ذات التنبيه، تترواح كميات الأمطار المتوقعة بين 40 إلى 50 ملم محليا.

كما تتمثل الولايات المعنية بهذا التنبيه، في كل من الجزائر العاصمة، وسيدي بلعباس، وتيبازة، تيسمسيلت وغيليزان.

بالإضافة إلى ولايات تيارت، والشلف، ومستغانم، وعين تموشنت، تلمسان وعين الدفلى.

وكذا ولايات سعيدة، والنعامة، وبومرداس، والبويرة، ومعسكر، أولاد جلال، وهران والبليدة.

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أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات غدا

كما أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، بتساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات، بداية من فجر الأحد.

وحسب ذات النشرية، تتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من البيض، الأغواط ، والجلفة. وكذا ولايات المسيلة والمدية.

كما ستكون الأمطار متوقعة بداية من فجر يوم غد الأحد، وإلى غاية الساعة 15سا بعد الزوال.

فيما تتعدى كمية الأمطار المتوقعة، الـ40 ملم محليا، حسب ذات النشرية.

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