أمطار غزيرة على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار غزيرة على العديد من ولايات الوطن. وهذا بداية من اليوم.

كما أشار تنبيه من المستوى الأول إلى أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من العاصمة، سوق أهراس، قالمة، تيزي وزو. إضافة إلى عنابة، سكيكدة، جيجل، الطارف، بومرداس.

وأعلنت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، عن قدوم اضطراب جوي، بداية من يوم الاثنين، محمل بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة. كما أشار النماذج، إلى أن الاضطراب الجوي يخص الولايات الوسطى والشرقية مع احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة على الولايات الغربية.

وستكون الأمطار أقل نشاطا يوم الاثنين على الولايات الوسطى والشرقية. لتصبح أكثر نشاطا واعتبار بداية من يوم الأربعاء بكميات تتراوح بيم 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم محليا. وهذا على كل من ولايات تبسة، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، قسنطينة، سطيف، باتنة، المسيلة، بوسعادة، عين وسارة. إضافة إلى الجلفة، العاصمة، تيزي وزو، البليدة، المدية، البويرة، بسكرة. ووهران، مستغانم، عين تموشنت، الشلف، غليزان، تيارت، سيدي بلعباس، وسعيدة.

أما المناطق الجنوبية، فستتراوح كمياتها، بين 10 إلى 15 ملم محليا الوادي، تقرت، غرداية، ورقلة، اليزي، جانت، إن أمناس، إن صالح. وبخصوص، الثلوج فستخص المرتفعات التي يتراوح علوها بين المرتفعات 1000 إلى 1200 بداية من يوم الخميس المقبل.