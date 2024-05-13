أمطار غزيرة على 28 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، في تنبيه من المستوى الأول، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على العديد من ولايات الوطن.

وأشار التنبيه إلى أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج. بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة. جيجل، خنشلة، المدية، بسكرة، الطارف، سعيدة، البويرة، معسكر، أولاد جلال.

وذكرت المصلحة ذاتها، أن الأمطار مرتقبة بداية من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل.