أمطار غزيرة على 34 ولاية بداية من مساء اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، بتساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بتساقط حبات البرد.

وأوضحت المصالح في نشرية خاصة أن كمية الأمطار المرتقبة تتراوح بين 40 و 70 ملم وقد تتعدى 80 ملم محليا.

أما الولايات المعنية فهي : تيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس.البليدة، عين الدفلى والمدية.

تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 18:00 ويستمر إلى غاية الساعة 6:00 صبيحة الغد.

كما حذرت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد تتراوح كمياتها بين 20و40ملم وقد تتعدى 50ملم محليا.

الولايات المعنية بالنشرية هي : تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة وتيارت، تيسمسيلت، الشلف والجلفة. بالإضافة إلى البويرة، بجاية وتيزي وزو

فيما سيستمر تساقط الأمطار إلى غاية فجر يوم الأحد.

وفي ذات السياق ستعرف بعض الولايات الشرقية تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد. تتراوح كمياتها المرتقبة بين 20 و40 ملم وقد تتعدى 50ملم محليا.

تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 18:00 اليوم ويستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد.

وحسب نشرية لمصالح الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي: جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، برج بوعريريج، سطيف، المسيلة. بالإضافة إلى المغير، بسكرة، ميلة وأولاد جلال،قالمة، سوق أهراس وأم البواقي. باتنة، خنشلة، تبسة وقسنطينة.