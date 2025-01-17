أمطار غزيرة على 6 ولايات اليوم
بقلم وفاء.ب
رفعت، مصلحة الأرصاد الجوية، مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة باللون الأحمر وحذرت من أمطار غزيرة شرق الوطن ابتداء من اليوم الجمعة.
وفي نشرية خاصة، حذرت مصالح الارصاد الجوية، من تساقط أمطار غزيرة بكميات تتعدى 60 ملم محليا على 6 ولايات.
وذكر ذات البيان، أن الأمطار بولايتي بجاية وجيجل متوقعة بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت.
أما ولايات: بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة وتيبازة، ستشهد أمطار غزيرة بداية من السادسة من صباح اليوم إلى غاية الساعة 18سا من مساء يوم غد السبت.
طالع أيضا:
رابط دائم : https://nhar.tv/rL8JS