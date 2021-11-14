أمطار غزيرة  على 9 ولايات شمالية بداية من صباح غد الاثنين

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة على الولايات الشمالية، قد تتعدى 80 ملم محليا. بداية من الاثنين الساعة 09:00 صباحا إلى غاية الثلاثاء الساعة 15:00.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة والمدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو والبويرة.

إضطراب جوي جديد.. وأجواء باردة بداية من 22 نوفمبر

أما فيما يخص التوقعات طويلة المدى، فتشير النماج الرقمية للأرصاد الجوية، أن هناك تسلسل للإضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط يخص الولايات الشمالية بأمطار غزيرة معتبرة إلى غاية نهاية الشهر.

كما ستخص الأمطار ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، تيبازة، بومرداس، وبعض الولايات الساحلية، حيث ستتراوح كمية الأمطار مابين 80 إلى 100 ملم. بالإضافة إلى تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتشير ذات النماذج، أن الأجواء ستكون باردة حيث لن تتعدى درجات الحرارة 120 درجة على الولايات الشمالية، وتحت الصفر بالمناطق الداخلية، و30 درجة بالجنوب.

كما ستشهد السواحل الوطنية هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا تؤدي إلى بحر هائج وأمواج عاتية.

أمطار تعدت 180 ملم محليا

وفي وقت سابق، قدمت المكلفة بالإعلام والاتصال على مستوى مصلحة الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، توضيحات حول الاضطرابات الجوية بالجزائر. كما أوضحت بن رقطة، أن هذه الوضعية الجوية، لم تشهدها البلاد منذ عدة سنوات.

وقالت المتحدثة في تصريح للنهار، إن أغلب المناطق الشمالية، خاصة الوسطى والغربية عرفت سلسلة من الاضطرابات الجوية منذ بداية نوفمبر. كما أضافت بن رقطة، أن هذه الاضطرابات كانت ضعيفة النشاط في الثاني وإلى غاية الرابع من نفس الشهر.

وأشارت المختصة إلى أن بعض المناطق خاصة الشمالية للوطن، عرفت تسلسل كثير جدا من الاضطرابات الجوية. حيث شهدت تساقط معتبر من الأمطار يمتد إلى غاية نهاية الشهر الجاري.

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