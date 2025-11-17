أمطار غزيرة غدا في هذه الولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن استمرار تساقط أمطار غزيرة على الولايات الشرقية والوسطى وشمال الصحراء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الأمطار ستستمر في التساقط على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر. الوادي، تقرت، ورقلة، غرداية، المنيعة، البيض، بشار.

كما حذّرت من تشكل رعود على ولايات الوادي، تقرت، ورقلة، غرداية، المنيعة، البيض، بشار.

