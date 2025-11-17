إعــــلانات
الوطني

أمطار غزيرة غدا في هذه الولايات!

بقلم أمينة داودي
أمطار غزيرة غدا في هذه الولايات!
  • 2981
  • 0

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن استمرار تساقط أمطار غزيرة على الولايات الشرقية والوسطى وشمال الصحراء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الأمطار ستستمر في التساقط على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر. الوادي، تقرت، ورقلة، غرداية، المنيعة، البيض، بشار.

كما حذّرت من تشكل رعود على ولايات الوادي، تقرت، ورقلة، غرداية، المنيعة، البيض، بشار.

div>

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/L7QkJ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer