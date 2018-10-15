أمطار غزيرة في “كوتونو” وملعب “سيء” في إنتظار الخُضر!

تشهد مدينة “كوتونو” والتي يتواجد فيها المنتخب الوطني، هطول أمطار غزيرة صبيحة اليوم الإثنين، وهذا ساعات قليلة قبل مواجهة “البنين”.

وأكد مُراسل قناة “النهار” بأن الأحوال الجوية المُتقلبة، ستؤثر لامحالة على أرضية الميدان التي ستحتضن المُواجهة، عصر يوم غد الثلاثاء.

وأشار أيضا بأن الملعب أصلا كان في وضعية سيئة، ويأتي تساقط المطر بغزارة، ليزيد من تعقيد الأمور بالنسبة لـ”مُحاربي الصحراء”.

ويتمنى عناصر “الخضر” أن تتحسن الظروف، وأن يكون الميدان جاهزا، لأنهم في الغالب غير قادرين على التألق في الأرضيات السيئة.