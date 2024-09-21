أمطار غزيرة في 43 ولاية بداية من مساء اليوم

أفاد تنبيه للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم السبت، وتستمر إلى غاية منتصف الليل، على عدة ولايات.

وحسب ذات المصدر، تتمثل الولايات المعنية بالتنبيه في كل من تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم والشلف.

بالإضافة إلى ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، ميلة وسطيف.

كما ستخص الأمطار ولايات باتنة، خنشلة، برج بوعريريج، المسيلة، البويرة، المدية والبليدة.

فيما أفاد تنبيه ثاني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم، إلى غاية منتصف الليل.

وتتمثل الولايات المعنية بالتنبيه في كل من: الجلفة، وعين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، غليزان، معسكر.

بالإضافة إلى ولايات سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، النعامة، بشار وبني عباس.

كما ستخص الأمطار ولايات تندوف، وتيميمون، والمنيعة، وغرداية، وأولاد جلال، والمغير، وبسكرة، وتمنراست، برج باجي مختار، وإن قزام.