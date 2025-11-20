أمطار غزيرة مرفوقة ببرد اليوم في هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة تكون أحيانا مرفوقة ببرد على الولايات الشمالية للوطن اليوم الخميس.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح فإن تساقط الأمطار سيخص ولايات تيبازة، الجزائر، البليدة، البويرة، شمال المدية.حيث تتراوح كميتها بين 30 و 40 ملم وتصل أو تتجاوز 50 ملم محليا، بداية من اليوم الخميس على الساعة 18:00 وتستمر إلى غاية يوم السبت على الساعة 06:00.

كما ستشهد ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، شمال سطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف. تساقط أمطار رعدية تتراوح كميتها بين 40 و 50 ملم وقد تصل أو تتجاوز 70 ملم محليا. بداية من اليوم الخميس على الساعة 18:00 وتستمر إلى غاية يوم السبت على الساعة 12:00.

