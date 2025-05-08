أمطار غزيرة مرفوقة ببرد بداية من الثانية زوالا على هذه الولايات!

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية نشرية خاصة تحذّر من أمطار رعدية غزيرة على الولايات الغربية والوسطى وحتى الشرقية اليوم الخميس.

وفي نشرية لذات المصالح، حذّرت من أمطار تتراوح كميتها مابين 20-40 ملم. إبتدآءا من اليوم الخميس الساعة 14سا00د إلى غاية الساعة 22سا00د ليلا. على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، غليزان، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى.

وفي نشرية جوية أخرى حذرت من تساقط أمطار رعدية كميتها مابين 20-30 ملم و قد تصل إلى 40 ملم. إبتداءا من اليوم الخميس الساعة 16سا00د إلى غاية يوم الجمعة على الساعة 03سا00د صباحا. حيث ستخص الأمطار ولايات خنشلة، عنابة، الطارف، ميلة قسنطينة، قالمة، باتنة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة.

كما حذرت من تساقط أمطار على ولايات الأغواط، الجلفة، أولاد جلال، بسكرة بكميات تتراوح مابين 20 ملم و 30 ملم بداية من اليوم الخميس على الساعة 18:00 وتستمر إلى غاية بوم غد الجمعة على الساعة 01:00.

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