أمطار غزيرة مرفوقة ببرد تتعدى 40 ملم على 17 ولاية!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد، على الولايات الداخلية للوطن بداية من اليوم الخميس.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية تتوقع تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، تصل إلى 40 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من الساعة الثانية بعد زوال اليوم الخميس إلى غاية الساعة الواحدة من صبيحة يوم غد الجمعة.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات الأغواط، الجلفة، أولاد جلال، المسيلة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور