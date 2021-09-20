أمطار غزيرة مرفوقة ببرد على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بتساقط أمطار غزيرة مرفوقة ببرد، على عدة ولايات من الوطن، إبتداء من .يوم غد الثلاثاء على 9 صباحاً وإلى غاية الأربعاء على 6 صباحاً

.وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من: الشلف، وعين الدفلى، وتيبازة، والعاصمة، والبليدة

بالإضافة إلى ولايات بومرداس، وتيزي وزو، وبجاية، وجيجل، البويرة، والمدية.

. وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 40 ملم محلياً

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