أمطار غزيرة وبرد شديد..اضطراب جوي في هذه المناطق

افادت النماذج الرقمية لخريطة الأرصاد الجوية، أنه يرتقب تساقط بعض القطرات من الأمطار، بجاية من الأربعاء، خاصة على المناطق الداخلية الغربية والوسطى. ويوم الخميس في المناطق الشرقية للبلاد. ليعود الاستقرار يوم الجمعة القادم.

كما توقعت النماذج الرقمية، تساقط أمطار غزيرة معتبرة بداية من شهر ديسمبر المقبل، من خلال نزول منخفضات للضغط الجوي.

وحسب خريطة توزيع الأمطار، فإن بداية من يوم غد الأربعاء إلى الجمعة تبقى الأجواء من مشمسة إلى غائمة. مع تشكل سحب سفلى كثيفة تميز أغلب الولايات مرفوقة ببعض الزخات المطرية على المناطق الداخلية الغربية. كولاية تيارت، سعيدة، الجلفة، الأغواط وهذا مساء يوم غد الأربعاء.

أما بداية من ظهيرة يوم الخميس إلى المساء، ستشهد العديد من الولايات أمطار على فترات. وهذا في كل من قسنطينة، سطيف، خنشلة، باتنة، سوق أهراس، تبسة، جيجل، سكيكدة، عنابة، تيزي وزو، بجاية المسيلة، بوسعادة.

كما ستعرف السواحل أجواء صافية مع حضور بعض السحب الكثيفة على فترات.

وبخصوص درجات الحرارة، فستبقى الأجواء باردة وفصلية. من 5 إلى 10 درجة خلال الصبيحة في الشمال. ومن 10 إلى 11 درجة في الجنوب .

أما خلال الظهيرة فستكون درجات الحرارة غير فصلية. حيث ستتراوح بين 15 إلى 29 درجة في الشمال. ومن 20 إلى 30 درجة في الجنوب.

وعن التوقعات طويلة المدى من الأربعاء إلى 6 ديسمبر، فسيستمر المرتفع للضغط الجوي في السيطرة على أغلب ولايات الوطن. وعليه ستبقى الوضعية الجوية مستقرة إلى غاية شهر نوفمبر. ما عدا بعض الأمطار يومي الأربعاء والخميس على فترات.

ومع بداية شهر ديسمبر، ستشهد الجزائر، -حسب النماذج الرقمية-، دخول منخفض للضغط الجوي المتواجد في شرق أوروبا نحو المناطق الشرقية. ثم يتوغل في السادس ديسمبر على أغلب الولايات الشمالية للبلاد.

ومن المتوقع أن يكون المنخفض قوي مصحوب بأمطار معتبرة وتسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

أما البحر فسيكون هادئ وجميل، مع تسجيل رياح ضعيفة لن تتعدى 20 كلم/سا من شمالية الى شمالية غربية.