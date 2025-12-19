أمطار غزيرة وبرد شديد بهذه الولايات غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف أجواءً ممطرة على المناطق الشمالية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، تساقط أمطار رعدية.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من الطارف، وعنابة، وسكيكدة، وجيجل، وسوق أهراس، وقالمة، وقسنطينة، وميلة، أم البواقي، وباتنة. وكذا ولايات سطيف، وبرج بوعريريج، والمسيلة، والجلفة.

بالإضافة إلى ولايات بجاية، وتيزي وزو، والبويرة، والمدية، والبليدة، والعاصمة، وتيبازة.

وكذا ولايات عين الدفلى، وتيسمسيلت، والشلف، وغليزان، ومستغانم، وهران، وتلمسان.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 14 و18 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 6 و15 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقسا غائم جزئيا. وستتراوح درجات الحرارة بين 14 و28 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.