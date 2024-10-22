أمطار غزيرة وبرد على هذه الولايات حتى الجمعة

توقعت مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار معتبرة على المناطق الشمالية للوطن، خاصة الغربية منها، بداية من يوم غد الأربعاء، إلى غاية يوم الجمعة.

وحسب المصالح ذاتها، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأربعاء، زخات مطرية على فترات.

وسيصل اضطراب جوي من ضعيف إلى متوسط النشاط، محمّل بأمطار معتبرة محليا، خاصة على المناطق الوسطى، يوم الخميس.

وستتساقط الأمطار، صبيحة يوم الخميس، على ولايات أولاد جلال وبوسعادة والجلفة والمسيلة.

وبعد ظهيرة يوم الخميس، ستخص الأمطار، ولايات، العاصمة وبومرداس وتيبازة والبويرة والمدية والجلفة وأولاد جلال والمسيلة وعين وسارة.

أما بعد زوال الخميس، ستتساقط أمطار غزيرة على ولايات العاصمة وبومرداس وتيبازة، والمدية، وتيزي وزو.

ويوم الجمعة، ستكون الأجواء من غائمة إلى ممطرة، حيث ستتساقط أمطار معتبرة على ولايات المسيلة والبليدة وعين وسارة.

وفي ما يخص درجات الحرارة، ستكون الأجواء باردة بداية من يوم غد الأربعاء، حتى الجمعة. حيث ستتراوح درجات الحرارة الدنيا، بين 5 و9 درجات فقط على المناطق الشمالية.

أما في فترة الظهيرة، فستتراوح درجات الحرارة بين 20 و25 درجة بالمناطق الشمالية والجنوبية. وستصل إلى 15 درجة على المناطق الداخلية كولايات الجلفة وتيارت والنعامة والمشرية والبيض والأغواط وقسنطينة، ميلة، وخنشلة.