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أمطار غزيرة وبرد على هذه الولايات مساء اليوم

بقلم نادية بن طاهر
أمطار غزيرة وبرد على هذه الولايات مساء اليوم
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أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار رعدية مصحوبة ببرد، اليوم الجمعة، على عدة ولايات من الوطن.

وسيبدأ تساقط الأمطار، اليوم الجمعة، على الساعة الرابعة مساء، ليستمر إلى غاية الساعة 02:00 من يوم غد السبت.

وحسب ذات النشرية، تتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، باتنة، قسنطينة، أم البواقي، ميلة.

وستتراوح كميات الأمطار المتساقطة المتوقعة، بين 20 إلى 30 ملم.

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