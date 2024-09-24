أمطار غزيرة وبرد على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 30 ملم محليا على عدة ولايات.

وحسب ذات النشرية، ستكون الأمطار مرفوقة بتساقط لحبات البرد، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تندوف، بني عباس، بشار، النعامة و البيض.

فيما أفادت نشرية خاصة ثانية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 40 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

وحسب ذات النشرية، سيكون تساقط الأمطار بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الأربعاء.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية، في كل من الأغواط والجلفة.