أمطار غزيرة وبرد على 17 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد على الولايات الشمالية للوطن اليوم الأحد.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار تتعدى 15 ملم محليا، بداية من الساعة الواحدة ظهراً إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً. على ولايات الجلفة، المسيلة، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، خنشلة. أم البواقي، باتنة، تبسة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، ورقلة، إليزي.

