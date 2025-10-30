أمطار غزيرة وبرد على 20 ولاية اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة ورعود على الولايات الداخلية والشرقية للوطن اليوم الخميس.

وفي تنبيه لذات المصالح حذرت من تساقط أمطار ورعود على ولايات تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج ، بجاية ، المسيلة ، تيارت. ميلة، قالمة، تيزي وزو ، عنابة، سطيف، الجلفة ، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، المدية، الطارف، البويرة والبليدة.

تساقط الأمطار سيكون بداية من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

