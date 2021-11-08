أمطار غزيرة وتقلبات جوية إلى غاية الأسبوع القادم

كشفت وحدات الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة التي أدت إلى تساقط الثلوج والأمطار تسببت في غلق بعض الطرقات والمحاور.

وحسبما كشفت عنه قيادة الدرك من خلال صفحتها على الفايسبوك، فإن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة مغلق على مستوى منطقة أكوكال بسب تراكم الثلوج وتساقط الحجارة من المرتفعات.

كما أن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببشلول متواجدين بالاقليم من أجل إجلاء المواطنين العالقين و فك العزلة على مستعملي الطريق.

أما بولاية بجاية فحذرت ذات المصالح، بضرورة التحلي باليقظة على مستوى الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية. على مستوى أنفاق خراطة بسبب إنعدام الإنارة داخل الأنفاق.

كما أعلنت قيادة الدرك، أن حركة الطريق السيار “شمال جنوب” على مستوى بلدية وزرة متذبذبة. بسبب وجود ضباب كثيف مع تساقط الأمطار.

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حذرت نشرية خاصة بحرية، اليوم الاثنين، من رياح قوية وأمطار رعدية، على عديد الولايات، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كلم/سا. كما سيكون البحر شديد الهيجان بأمواج تصل إلى 4.5 متر.

وحسب النشرية ذاتها، فإن رياح قوية وأمواج عالية، ستستمر إلى غاية صبيحة غد الثلاثاء. أما عن السواحل المعنية بالنشرية هي كل من القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية. إضافة إلى أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس.

كما نبهت مصلحة الأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية تتعدى 40 ملم محليا . وستكون بداية تساقط الأمطار من السادسة مساءً إلى غاية صبيحة يوم غد الثلاثاء .

وبخصوص الولايات المعنية ذكر التنبيه، كل من الجزائر العاصمة، بومرداس، البويرة، برج بوعريريج، سطيف. إضافة إلى تيزي وزو، بجاية، جيجل.