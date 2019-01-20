أمطار غزيرة وثلوج على مرتفعات 800 متر غدا الإثنين

ستشهد الولايات الشمالية للوطن غدا الإثنين أجواء غائمة وممطرة مع تساقط للثلوج على مرتفعات 800 متر.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية غائمة محملة بأمطار على فترات، خاصة خلال الصبيحة.

مع تساقط بعض الثلوج على المرتفعات الداخلية، التي يزيد علوها عن 1100 متر، لتلتحق بالمرتفعات ذات الـ 800/900 متر ليلا.

على المناطق الوسطى أجواء غائمة مرفوقة بزخات مطرية تكون رعدية أحيانا وغزيرة على المناطق الساحلية والداخلية.

تساقط للثلوج مرتقب على المرتفعات الداخلية، التي يزيد علوها عن 900 متر، بداية من الليل.

كما أن الرياح تكون شمالية غربية وتتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم/سا، مع احتمال هبوب رياح تحت وقع الرعود.

بينما على المناطق الشرقية، الأجواء غائمة مصحوبة بأمطار رعدية أحيانا ، تزداد حدة على المناطق الساحلية والقرب ساحلية.

مع تساقط الثلوج على المرتفعات الداخلية، والتي يزيد علوها عن 900 متر، وهذا بداية من الليل.

على المناطق الجنوبية:

في حين على المناطق الجنوبية أجواء صافية باستثناء بعض السحب العابرة على شمال الصحراء ومنطقة الواحات.