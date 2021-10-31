أمطار غزيرة وثلوج على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، قدوم سلسلة من الإضطرابات الجوية محملة بكتلة هوائية باردة مرفوقة بتساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات الشرقية للوطن.

وحسب التوقعات طويلة المدى، فهناك إنخفاض للضغط الجوي بداية من أمسية الغد الإثنين على الولايات الشمالية للوطن. يكون محمل بهواء بارد وتساقط أمطار معتبرة مرفوقة برياح.

بالمقابل وبداية من يوم 6 نوفمبر المصادف ليوم السبت، تتوقع الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمل بأمطار رعدية غزيرة على ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، المدية، وبعض المناطق الداخلية الوسطى والشرقية. وبجاية، سكيكدة، عنابة والطارف. مع ثلوج نهاية الأسبوع على المرتفعات الشرقية التي تصل إلى 1200 متر

أما توقعات الطقس بداية من يوم الغد إلى يوم الأربعاء، فالأجواء ستكون غير مستقرة بداية من الأمسية مع أمطار على السواحل الشرقية على غرار ولايات عنابة، بجاية، جيجل، الطارف، وسكيكدة.

تساقط الأمطار سيكون بداية من العاشرة ليلا. بينما يوم الثلاثاء ينتقل الإضطراب الجوي نحو المناطق الشمالية. على غرار العاصمة، بومرداس، البليدة، المدية، بجاية، جيجل، البويرة، تيزي وزو، ومستغانم.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، ستتراوح مابين 13 إلى 20 درجة على المناطق الشمالية. ومن 25 إلى 39 درجة على الجنوب.

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تساقط أمطار رعدية بولايات الجنوب

وشهدت عدد من الولايات الجنوبية للبلاد اليوم الجمعة تساقط أمطار مصحوبة برعود حسب ما أعلنه الديوان الوطني للأرصاد الجوية. وحسب ذات الديوان فإن صلاحية النشرية خاصة تكون بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

والولايات المعنية بالنشرية هي كل من ولاية إليزي وتمنراست وعين صالح وأدرار. ومن المنتظر أن تكون كمية الامطار المتوقعة ستتراوح بين 15 و20 ملم محليا. وبهذه النشرية يتوجب على المواطنين ومستعملي المركبات أخذ الحيطة والحذر.

أمطار غزيرة بالعاصمة تسبب في خسائر

وعرفت، عديد الولايات عبر التراب الوطني، في الآونة الأخيرة، تساقط أمطار غزيرة و رياح قوية. ما أدى إلى سيول وفيضانات تسببت في كوارث وخسائر بشرية ومادية.

كما تسببت الأمطار الأخيرة التي عرفتها العاصمة والمناطق الشمالية للوطن، الأسبوع الماضي، في وفاة 3 أشخاص. ويتعلق الأمر بامرأة وشقيقها ومحامي. كما تسببت الفيضانات التي غمرت البنايات والشوارع والطرقات في العديد من الخسائر المادية، خاصة بسيارات المواطنين.