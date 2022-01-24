أمطار غزيرة وثلوج في الجنوب الجزائري بداية من يوم غد

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن خلال الساعات المقبلة، ستشهد الجهة الغربية تساقط أمطار غزيرة وثلوج. كما سيشهد الجنوب الجزائري تساقط كثيف للثلوج بداية من يوم غد الثلاثاء إلى غاية الأربعاء.

وذكرت المصلحة ذاتها، أن الثلوج تخص مرتفعات 1000 و1200 متر في كل من بشار، بني عباس، لعبادلة، مشرية، عين الصفراء. كما تتوقع الأرصاد الجوية، أمطار معتبرة في بشار وأقصى غرب البلاد.في حين ستشهد كل من ولايات تلمسان ومشرية والبيض وعين الصفراء وجبال عنتر تساقط للثلوج إلى غاية يوم الأربعاء. أما في باقي ولايات الوطن، الشرقية الوسطى وأغلب المناطق الجنوبية مشمسة وصافية.

كما تشير توقعات الطويلة المدى، أن أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، سيشهدون استمرار مرتفع للضغط الجوي على اغلب ولايات الوطن. مما يدل إلى أن الأجواء ستكون صافية ومستقرة باستثناء المناطق الغربية والجنوب الغربي، أين ستعرف تساقط الأمطار على فترات.

وبداية من 29 جانفي سيجتاح اضطراب جوي محتشم على الجهة الشرقية بأمطار خفيفة إلى غاية الفاتح فيفري. حيث من المرتقب أن يشهد اضطراب جوي نشيط الفعالية بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة.

في حين ستتراوح درجات الحرارة، ما بين -0 إلى غاية 4 في المناطق الداخلية و-0 في بشار.

طالع أيضا:

وأفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن المناطق الغربية والوسطى، ستشهد طقس غائم على العموم. كما ستعرف بعض السحب السفلى المحلية والمرفوقة بضباب، خلال الصبيحة بالمناطق الساحلية والقرب ساحلية.

أما المناطق الشرقية، فستكون الأجواء من صافية إلى قليلة السحب على العموم، باستثناء بعض الضباب المحلي الذي يميز السهوب. في حين ستشهد، المناطق الجنوبية، أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على بشار، شمال الصحراء والواحات. مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة.

كما ستتراوح، الحرارة، ما بين 15 إلى 17 درجة في المناطق الساحلية، و10 إلى 17 بالداخلية. و11 درجة إلى 27 في المناطق الجنوبية.