أمطار غزيرة وثلوج كثيفة اليوم في هذه الولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار معتبرة محليا على فترات اليوم الخميس على الولايات الشمالية للوطن. مع تساقط للثلوج على المرتفعات الداخلية.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء غائمة على العموم بالولايات الغربية والوسطى مع تساقط أمطار تكون على شكل زخات رعدية على المناطق الساحلية. و تساقط للثلوج على المرتفعات الداخلية التي يزيد علوها عن 1100 متر

أما على الولايات الشرقية فالأجواء من مغشاة إلى غائمة مع تساقط أمطار متفرقة بداية من الظهيرة.

في حين ستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الجنوبية. وستكون السماء غائمة على شمال الصحراء شمال بشار والواحات مع تساقط أمطار متفرقة بداية من الظهيرة.

درجات الحرارة تتراوح مابين 15 و 21 درجة على المناطق الساحلية ، و مابين 11 و 20 درجة بالمناطق الداخلية، في حين تتراوح مابين 13 و31 درجة بالجنوب.

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