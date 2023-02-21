أمطار غزيرة وثلوج كثيفة بداية من الخميس على هذه الولايات

ستشهد الولايات الشمالية للوطن عودة الأمطار والثلوج. بعد قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية بداية من مساء الخميس مع تراجع محسوس في درجات الحرارة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين قدوم إضطراب جوي من متوسط إلى نشيط الفعالية بداية من أمسية الخميس. يكون محل بهواء بارد مع تساقط أمطار رعدية غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها 1000 متر. كما أن الإضطراب الجوي يخص في البداية الولايات الغربية، لينتقل صبيحة الجمعة إلى الولايات الوسطى وفي المساء نحو الولايات الشرقية.

كما ستكون الأجواء غدا غائمة بسحب سفلى على كافة الولايات الشمالية مع زخات مطرية على ولايات غليزان، تيارت، سيدي بلعباس، وسعيدة. بينما يوم الخميس الأجواء مستقرة في الصبيحة. ليلتحق الإضطراب الجوي ليلا أين ستكون الأمطار غزيرة على ولايات تيارت، سيدي بلعباس. في حين يوم الجمعة تكون الأمطار أكثر غزارة واعتبارا على المناطق الغربية والوسطى على غرار الشلف، البليدة، الجزائر العاصمة، تيبازة، تيزي وزو، وبجاية. لتنتقل صبيحة السبت إلى الولايات الشرقية.

كما أن الإضطراب الجوي سيكون محمل بثلوج على المرتفعات الغربية في البداية. التي يتراوح علوها 1000 متر.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة فستكون منخفضة وفي معدلها الفصلي يومي الخميس والجمعة بسبب الإضطراب الجوي المحمل بالهواء البارد، لتتراوح من 13 إلى 17 درجة على الولايات الشمالية ومن 8 إلى 12 درجة على المناطق الداخلية.

وأضافت ذات المصالح أن البحر سيكون من هادئ إلى قليل الإضطراب غدا، بينما سيصبح من مضطرب إلى هائج يومي الخميس والجمعة.

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