أمطار غزيرة وثلوج كثيفة بداية من اليوم الثلاثاء على 17 ولاية!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الشرقية للوطن وأمطار غزيرة بداية من اليوم الثلاثاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية بكميات قد تتعدى 50 ملم بداية من 09 سا من صبيحة اليوم الثلاثاء، إلى غاية 09 سـا من صبيحة يوم غد الأربعاء على الأقل. على ولايات تيزي وزو ، بجاية ، جيجل ، سكيكدة ، عنابة ، الطارف برج بوعريرج. سطيف ، ميلة ، قسنطينة ، قالمة ، سوق أهراس.

كما حذرت من تساقط أمطار رعدية بكميات قد تتعدى 50 ملم إلى غاية 21 سا ليلا على ولايات ان صالح ، إليزي ، ورقلة

وفي تنبيهلأرصاد الجوية، حذرت من تساقط للثلوج بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء إلى غاية 06 سا من صبيحة يوم غد الأربعاء. على ولايات تيزي وزو ، بجاية ، جيجل ، سطيف ، برج بوعريرج ، ميلة، أم البواقي ، تبسة.

