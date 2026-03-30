أمطار غزيرة وثلوج كثيفة على هذه الولايات اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة على الولايات الشمالية للوطن اليوم الإثنين.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار غزيرة على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس ، حيث تتراوح كمية الامطار مابين 20 و30 ملم محليا إلى غاية الثالثة مساء اليوم الاثنين.

كما حذّرت من تساقط أمطار غزيرة على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، تيسمسيلت، المدية، عين الدفلى، البليدة، والبويرة، حيث تتعدى أحيانا 50 ملم إلى غاية منتصف نهار اليوم.

كما نبهت من تساقط كثيف للثلوج على مرتفعات المسيلة، الجلفة، تيارت، سعيدة، الأغواط والبيض.