أمطار غزيرة وثلوج وبرد شديد بهذه الولايات غدا

ستتغير الوضعية الجوية، على أغلب ولايات الوطن، غدا الأربعاء، وستكون الأجواء ماطرة وباردة، مع تسجيل التساقطات الأولى للثلوج على مرتفعات جرجرة والأوراس.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأربعاء، أمطار جد غزيرة بكمية معتبرة تتعدى عتبة 50 ملم محليا.

كما سيتم تسجيل التساقطات الأولى للثلوج على قمم مرتفعات جرجرة والأوراس، بداية من مساء يوم غد الأربعاء.

وستكون الأمطار حاضرة غدا الأربعاء، حيث سيصل إضطراب جوي من أوروبا نحو المناطق الشمالية، محمل بأمطار رعدية جد معتبرة على السواحل الوسطى والشرقية، وبعض المناطق الداخلية الغربية.

وسيبدأ تساقط الأمطار، بداية من صبيحة يوم غد الأربعاء، على ولايات العاصمة والبليدة وتيبازة وبومرداس والشلف وغليزان، وسعيدة وسيدي بلعباس ووهران والجلفة.

كما ستعرف ولايات قسنطينة وجيجل والطارف وعنابة، تساقط أمطار جد معتبرة، غدا الأربعاء.

فيما ستشهد ولايات باتنة وخنشلة، أولى التساقطات الثلجية مساء يوم غد الأربعاء، على المرتفعات.

درجات الحرارة المرتقبة

ستكون الأجواء جد باردة، بداية من يوم غد الأربعاء وحتى الجمعة، حيث ستصل درجات الحرارة الدنيا، إلى 2 و4 درجات بالمناطق الداخلية.

فيما ستتراوح درجات الحرارة الدنيا بالسواحل، بين 7 و10 درجات. وستكون الأجواء باردة أيضا بالجنوب على غرار ولايات بشار والمنيعة وتندوف وبني عباس وورقلة والوادي وجانت وتمنراست وغيرها.

أما بالنسبة للظهيرة، ستكون الأجواء باردة بالمناطق الشمالية الشرقية والداخلية، وستصل درجات الحرارة إلى 10 درجات. بينما ستتراوح درجات الحرارة بالمناطق الساحلية بين 14 و17 درجة. وفي الجنوب بين 17 و29 درجة.