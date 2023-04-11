أمطار غزيرة وحرارة شديدة بداية من الأربعاء

أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الثلاثاء، بداية من يوم الأربعاء ستشهد بعض الولايات أمطار رعدية وحرارة جد مرتفعة.

كما أشارت النماذج الرقمية، إلى أن الأمطار تخص كل من ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، تيزي وزو، بجاية. إضافة إلى جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. وتكون أكثر غزارة في كل من جيجل وبجاية بكميات تتراوح بين 20 إلى 25 ملم محليا وهذا ظهيرة يوم الخميس.

أما عن حرارة الطقس، فرغم الأمطار المسجلة، إلا أن الأجواء ستكون حارة جدا، في أغلب المناطق الشمالية والجنوب الغربي. كما ستتراوح درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء من يوم الأربعاء بين 30 إلى 35 درجة الشمالية. وفي الجنوب الغربي ما بين 36 إلى 40 درجة.

وستعرف درجات الحرارة، يومي الخميس والجمعة، تراجعا، أين ستعود إلى معدلها الفصلي، ما بين 25 إلى 30 درجة بالمناطق الشمالية.

كما سيكون البحر من مضطرب إلى هائج على سواحل الغربية والوسطى، ثم ينتقل الاضطراب، إلى الشرقية. والرياح ستكون قوية بسرعة تتعدى 60 كلم/سا.

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